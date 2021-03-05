التربية: وضعنا آليات بشأن إجراء الاختبارات للطلاب

أكدت وزارة التربية، اليوم الجمعة، أنها وضعت آليات بشأن إجراء الاختبارات للطلاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات إن "الوزارة وضعت عدة آليات يتم التعامل على ضوئها مع الوضع الصحي في ما يخص الطلبة، سواء في حالة ارتفاع الإصابات وتعليق الدوام أو في حالة الحظر الجزئي والكلي"، لافتاً الى أن "هناك عدة إشكالات يقع فيها الطالب أو العائلة لدى توقع الإعلان عن تمديد أو رفع الحظر".

واضاف، أن "قرارات وزارة التربية واحدة وتخضع لمقررات خلية الأزمة ولكن في حال أعطت اللجنة العليا للصحة والسلامة الضوء الأخضر بشأن إجراء الاختبارات، فإن الوزارة لديها الآليات التي تسمح للطالب بتأدية الاختبارات وتحافظ على حياته من الوباء".