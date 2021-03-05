محلل سياسي يحذر من مخطط اميركي لاستغلال صمت الحكومة لاستهداف مواقع الحشد الشعبي

رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان صمت الحكومة ازاء الجرائم الاميركية بحق الحشد الشعبي يمثل شوء اخضر لواشنطن لاستهداف مواقع الحشد من جديد، لافتا الى ان الحكومة مازالت قائمة في العراق بفضل دماء الحشد.

وقال الساعدي في حديث صحفي، ان “اميركا ووفقا لما قامت به سابقا من جرائم، فأنها ستنفذ هجمات اخرى على مواقع الحشد الشعبي، خاصة انها ستتخذ من الهجوم على قاعدة عين الاسد ذريعة لاستهداف مواقع الحشد”.

واضاف ان “صمت الحكومة ازاء الممارسات الاميركية، سيكون بمثابة ضوء اخضر لواشنطن لتنفيذ مخططات انهاء وجود الحشد الشعبي داخل العراق”.

وبين ان “صمت الحكومة ماهو الا مؤامرة لضرب مواقع الحشد الشعبي، اذ بامكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الزام الجانب الاميركي بعدم التعرض الى اي موقع من مواقع الحشد وكذلك الزامه بعدم القيام بأي عملية من دون اخذ الموافقات من بغداد”