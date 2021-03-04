وزير النفط يعلن الاتفاق على توريد مليون جرعة من اللقاح الروسي

أعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الخميس، الاتفاق مع روسيا على توريد كمية مليون جرعة من لقاح سبوتنك الروسي كشحنة عاجلة ترسل الى العراق خلال اسبوعين من تاريخ التوقيع.

وقال اسماعيل رئيس الوفد الحكومي الى روسيا، ان "هذه الشحنة تمثل الوجبة الاولى من كميات تم الاتفاق على تجهيزها وفق توقيتات يتفق عليها لاحقاً".

واشار الى ان "الاتفاق ينص على قيام صندوق الاستثمارات الروسي بتدريب عدد من الفرق الطبية المتخصصة من المحافظات العراقية بهدف التعرف على طريقة استخدام هذا اللقاح".