وصول تعزيزات عسكرية الى محافظة ذي قار

وصلت الى محافظة ذي قار اليوم الخميس قوة عسكرية من الجيش العراقي قادمة من محافظة نينوى لتامين زيارة بابا الفاتيكان.

وقال مصدر امني ان قوة عسكرية من فوج مغاوير فرقة 15 وصلت الى محافظة ذي قار قادمة من محافظة نينوى لتامين الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان الى محافظة ذي قار.

ولفت المصدر الى ان القوة التابعة للجيش العراقي تمركزت في قاعدة الامام علي الجوية، ولفت المصدر الى ان هذه القطعات قد سبقتها قوة من الفوج الرئاسي وصلت امس الاربعاء الى المحافظة.