الدفاع النيابية: السفارة الامريكية تتحمل مسؤولية اي خطر يهدد امن بغداد

حملت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، السفارة الامريكية مسؤولية اي خطر امني يهدد العاصمة بغداد بعد تصريحات البيت الابيض.

وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي، في تصريح صحفي ان” السفارة الامريكية وقواتها المتواجدة في الارضي العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة بعد تصريحات البيت الابيض بشأن حق الرد على اي هجمات قد تتعرض لها في العراق”.

واضاف، ان” السفارات والملحقيات الدبلوماسية وجدت للعلاقات والتبادل الدبلوماسي وليس مكانا لتهديد امن البلدان والمدن التي توجد فيها”.

ونوه الى ان” البرلمان في اكثر من مرة اكد على ان الهجمات التي تتعرض لها المنطقة الخضراء والممثليات الدبلوماسية تاتي من الخارج وليس هنا اي صلة لطرف عراقي لا من الفصال ولا القوى الموالية لها بل هي محاولة لخلط الاوراق وزيادة التوتر في العاصمة”.

واوضح، ان” السفارة الامريكية في العراق ويجب عليها العمل واتباع النظم والقوانين العراقية في مقابلة اي هجمات او اعتداءات وعدم التهديد باتخاذ اي خطوة خارج تلك القوانين”.

واشار الى ان” السفارة الامريكية في بغداد يجب ان تكون مكانا لتبادل العلاقات الدبلوماسية فقط وليس مكانا لتدريب القوات العسكرية الامريكية وجمع الذخائر لانه يعتبر عملا مخالفا للمواثيق الدولية”