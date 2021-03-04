العراق وإيران يعتزمان توقيع اتفاق أمني

كشفت وزارة الداخلية الإيرانية، الخميس، عن مسودة اتفاق امني بين طهران وبغداد، مبينة ان ذلك جاء على خلفية زيارة وفد عراقي أمني للعاصمة الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان، ان “المباحثات بين مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية حسين ذوالفقاري ومستشار وزير الداخلية العراقي عبدالحليم فاهم الفرهود أفضت إلى التوصل لاتفاقات حول التعاون الأمني في مجالات متعددة”.

واكد ذو الفقاري بحسب البيان ان “ايران لديها تعاون مهم مع المسؤولين العراقيين في مختلف القطاعات ومنها على مستوى وزارة الداخلية”.

وسيتم التوقيع على اتفاق للتعاون في مجال الامن والامن الداخلي بين العراق وايران.