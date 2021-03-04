بدر: تسويف قرار البرلمان يمنح الحق القانوني للمقاومة الشعبية بمواجهة الاحتلال

اعتبر النائب عن كتلة بدر كريم المحمداوي، الخميس، ان المقاومة الشعبية حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية بمقاومة الاحتلال العسكري غير المشروع نتيجة تسويف قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية.

وقال المحمداوي في تصريح صحفي إن “بقاء المحتل الامريكي سيمنح الحق القانوني للمقاومة الشعبية لمواجهة مخططات الاحتلال”، مبديا استغرابه من “صمت الحكومة إزاء تكرار الاعتداءات الأمريكية على الحشد الشعبي”.

وأضاف، أن “الحكومة الحالية سوفت قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية وان هذا التسويف سيمنح الحق الشرعي والقانوني للمقاومة الشعبية إخراج المحتل بالطرق المشروعة”.

وكان القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي اعتبر ، أمس الأربعاء، صمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيال استهداف الحشد الشعبي يثير الكثير من علامات الاستفهام.