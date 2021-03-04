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النائب فالح الخزعلي يتحدث عن “تغول” التحالف الأميركي ويدعو الحكومة لمواجهته دوليا


أكد نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي ، الخميس ، على أهمية التحرك لمواجهة التهديد الذي تشكله التحالف الدولي في العراق ، لافتا الى أن وجود التحالف الدولي في العراق ليس له أي أثر قانوني.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي، لن نسكت على جرائم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بحق أبناء الحشد الشعبي”، مبينا أن “وجود التحالف الدولي في العراق بات يشكل تهديدا واضحا للأمن والسلم المجتمعي”.

وأضاف أنه لن يقبل بان يتغول التحالف الدولي بقيادة واشنطن على شعبنا وحشدنا”، مؤكدا أن “قرارنا موحد في الدفاع عن سيادة البلاد”.

وأعرب الخزعلي عن أسفه لـ”التزام الحكومة الصمت إزاء الاعتداءات الأمريكية التي تهدد السيادة العراقية”، مطالبا وزارة الخارجية بـ”التحرك الفوري بإرسال مذكرة احتجاج لمجلس الأمن الدولي لمطالبته بإخراج التحالف الدولي”.

وكان تحالف الفتح أكد، امس الأربعاء، دول الناتو تحاول وباعذار واهية إيجاد موطئ قدم في العراق لترسيخ وجودها لمد نفوذها إلى المنطقة من خلال بوابة العراق.

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النائب فالح الخزعلي يتحدث عن “تغول” التحالف الأميركي ويدعو الحكومة لمواجهته دوليا
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