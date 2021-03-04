الحشد والقوات الأمنية يشرعان باليوم الثاني من عملية "ثأر الشهداء" في كركوك

شرع الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الخميس، باليوم الثاني من عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول "داعش" الارهابي في مناطق جنوب غرب كركوك.

وقال اعلام الحشد في بيان ان "الحشد الشعبي والقوات الأمنية، شرعا باليوم الثاني من عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول "داعش" الارهابي في مناطق جنوب غرب كركوك".

واضاف البيان ان "القوات تواصل تقدمها وبإسناد جوي عراقي بعملية واسعة ومن محاور متعددة لتأمين المنطقة المشتركة بين جنوب غربي كركوك وصلاح الدين وديالى لتحقيق أهدافها المرسومة وتأمين تلك المناطق من وجود الإرهاب".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أطلق الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول "داعش" الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك.