العلاقات النيابية تكشف عن صراعات بين الكتل حول تسمية 75 سفير وتوزيعهم

كشف لجنة العلاقات النيابية، الاربعاء، عن خلافات حادة على توزيع وتسمية 75 سفير عراقي بين الكتل السياسية والمحاصصة بينهم.

وقال عضو لجنة العلاقات مختار الموسوي في حديث صحفي ان “صراعات سياسية تجري الان حول توزيع السفراء بعيدا عن المهنية ومعيار الوطنية”.

واضاف ان “الصرعات تجري بين الكتل ووزارة الخارجية حول تسمية قائمة باكثر من 75 سفير جديد للعراق بدول العالم”، مشيرا الى ان “35 سفير منهم محاصصة بين الكتل وعلى اساس المحسوبيات والاخرين تسميهم وزارة الخارجية”.

واوضح ان “تسميات الكتل للسفراء بعيدة كل البعد عن اختيار من يمثل العراق وانما وفق الانتماءات”.