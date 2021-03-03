مجلس النواب يُصوت بعدم قناعته بإجوبة رئيس هيأة الاعلام والاتصالات

صوت مجلس النواب، الاربعاء، على عدم القناعة باجوبة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي.

وقال مصدر صحفي ان “البرلمان انتهى من استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي، حيث صوت بعدم القناعة باجوبته التي ادلى بها داخل مجلس النواب”.

يشار إلى أن إحدى الادعاءات بقضايا الفساد التي طالت الخويلدي جاءت ضمن تحقيق نشرته “فايننشال تايمز” البريطانية في العام 2018 يؤكد وجود صفقات فساد في قطاع الاتصالات في العراق مقابل رشاوى تضمنت منزلًا فخمًا في منطقة ويمبلي في لندن منح للخويلدي عام 2014.