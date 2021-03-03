الكشف عن قرارات جديدة بشان حظر التجوال والاستثناءات

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، عن قرارات جديدة بشان حظر التجوال والاستثناءات.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للنشرة اخبار السومرية، ان "الحظر الشامل والجزئي سيبقى كما هو في الاسبوع المقبل".

واضاف الخفاجي ان "باجات الاستثناءات الذهبية التي صدرت من قيادة العمليات المشتركة ستمدد فترة العمل بها اثناء فترات الحظر خلال الاسبوع القادم".

وتابع ان "القيادة المشتركة وخلية الازمة ستعلن عن اي تطورات اوقرارات جديدة ستصدر عن اللجنة العليا للصحة والسلامة".