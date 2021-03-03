الحشد الشعبي يعثر على 6 انفاق ومضافات لـ”داعش”الارهابي جنوب شرق كركوك

عثرت قوة من فوج المهمات الخاصة الاول في الحشد الشعبي، الأربعاء، على ثلاثة انفاق وثلاث مضافات لداعش الارهابي جنوب شرق كركوك ضمن عملية ثار الشهداء.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أنه “تم تدمير المضافات والانفاق من قبل الفرق المتخصصة بالفوج، لمنع استخدامها مستقبلا من قبل العناصر الإرهابية”.

و أعلنت هيئة الحشد الشعبي، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق عملية “ثأر الشهداء” لملاحقة بقايا فلول “ داعش” الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك