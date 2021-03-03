ذي قار تسجل 150 إصابة جديدة بكورونا

سجلت محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، 150 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مصدر طبي كشف ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

واضاف ان "عدد الفحوصات في المحافظة بلغت 658 شخصا مشتبه بإصابتهم بالفيروس"، مضيفا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".

وارتفع المجموع التراكمي للاصابات 29095 اصابة منذ ظهور الوباء.