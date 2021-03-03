القبض على منتحل شخصية ضابط في وزارة الدفاع

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في وزارة الدفاع جنوب بغداد، وكذلك القبض على عدد من المتهمين في عمليات مختلفة.

وقالت المديرية في بيان انه تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة من القاء القبض على متهم قام بأنتحال صفة ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي أثناء إجراء الممارسات الأمنية المفاجئة ضمن قاطع المسؤولية.

حيث قامت المفرزة بإيقاف عجلة من نوع دوج أبيض اللون بدون لوحات مرورية وعند طلب الاوراق الخاصة بالعجلة أدعى المتهم بأنه ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي وبعد مطالبته بالهوية الرسمية قام بإبراز هوية تبين انها مزورة ، تم أتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق القرار ١٦٠ ق.ع .

في حين ألقت مفارز مكافحة الاتجار بالبشر الرصافة القبض على متهم لقيامه المتاجرة بالأعضاء البشرية حيث تم توقفيه وفق المادة ( ١٨ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ) .