الحشد الشعبي يطلق عملية “ثأر الشهداء”في كركوك

اعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الاربعاء انطلاق عملية “ثأر الشهداء” لملاحقة بقايا فلول “داعش”الارهابي في كركوك

مصدر في الحشد الشعبي اكد ان العملية العسكرية تهدف لتطهير مناطق جنوب غرب محافظة كركوك وتأمين مناطق سهيل والزاجي وألبوصباح ووادي الشاي الواقعة بين أطراف صلاح الدين وكركوك.

وبين المصدر ان الحصيلة الاولية للعملية هي تدمير مضافتين لداعش الارهابي والعثور على كميات من الاسلحة والذخائر للعناصر الارهابية.