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شرطة ذي قار تلقي القبض على تجار المخدرات


اعلنت قيادة شرطة ذي قار القاء القبض على عدد من تجار مخدرات خلال عملية امنية.

وقالت القيادة في بيان انه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكن قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / شعبة الناصرية بتنفيذ عملية نوعية ومداهمات بموافقات قانونية اطاحت خلالها يوم الاثنين الموافق 1 اذار الجاري بـ 5 من تجار المخدرات .

حيث تمكنت في عملية مداهمة من القبض على المتهم ( ع . ص . ش ) البالغ من العمر 27 عاما وضبط 7 اكياس بوزن اجمالي ( 1 كغم و 110 غرام ) من مادة الكريستال المخدرة .

والمتهم (م . ح . ج ) البالغ من العمر 35 عاما وضبط داخل منزله كيس يزن ( 530 غرام ) من مادة الكريستال المخدرة و (1710 ) قرص مخدر من النوع المعروف محليا بالكبتي و ( 38 ) انبولة تعاطي ومسدس صوتي مع 2 مخازن عتاد من نوعه .

والقبض على كل من المتهم ( س . ع . ح ) البالغ من العمر 33 عاما وضبط داخل منزله كيس يزن ( 12 غرام ) من مادة الكريستال المخدرة وقارورة تعاطي.

ومداهمة منزل المتهم ( ج . ع . هـ ) والتمكن من القبض عليه ومنزل شقيقه المتهم الهارب من العدالة ( م . ع . هـ ) وضبط داخل منازلهما كيس يزن ( 185 غرام ) مع انبولة تعاطي وكيس اخر يزن ( 20 غرام ) من مادة الكريستال مع انبولة تعاطي .

كما تم القبض على المتهم ( ك . ع . ح ) البالغ من العمر ( 26 ) عاما لارتكابه جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة .

واكدت قيادة الشرطة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

 

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