نائب سابق للكاظمي: عار عليك ادعائك قائدا عاما للقوات المسلحة والأمريكان يقصفون الحشد

اتهم النائب السابق جمعة العطواني، الثلاثاء، الكاظمي بشرعنة الوجود الاميركي بالعراق، قائلا للكاظمي ” من العار عليك ان تقول انك قائد عام للقوات المسلحة ويقصف ابن الحشد وتبقى صامتا”.

وقال العطواني ان “المعلومات الحكومية والمسربة تشير الى وجود تواطئ بتسريب المعلومات الى الاميركان بضرب الحشد الشعبي”.

واضاف ان “حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن سيادة الدولة وهيبتها بات نكتة سمجة وهو صامت عن الانتهاكات الاميركان”، مبينا انه “من العار على الكاظمي ان يدعي انه القائد العام للقوات المسلحة ويبقى صامتا على قصف الحشد الذي يعد من ضمن القوات العراقية الرسمية”.

واوضح ان “اي هيبة للعراق بقت وحاميها صامتها عن انتهاك قواتها”، لافتا الى ان “الكاظمي يشرعن الوجود الاميركي بتسميتهم اصدقاء وتحالف دولي وغيرها من المسميات”