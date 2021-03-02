البرلمان يكشف تفاصيل اجتماع رؤساء الكتل واللجان النيابية

كشف مجلس النواب، الثلاثاء، تفاصيل اجتماع رؤساء الكتل واللجان النيابية اليوم، مؤكداً أنه ناقش مشروع قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية العليا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان ، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت اليوم، اجتماعا موسعا ضم رؤساء الكتل واللجان النيابية، وذلك للبحث في عدد من القوانين المهمة وإنجازها خلال الفترة المقبلة".

وناقش الاجتماع، وفقا للبيان "قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتباره من المتطلبات الأساسية لإجراء الانتخابات المبكرة".

وأشار البيان إلى أنه "جرى أيضاً التباحث خلال الاجتماع حول عدد من القوانين التي تمت قراءتها قراءة ثانية لعرضها للتصويت خلال الجلسات المقبلة".

وأمس الاثنين، حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، موعداً لاجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء القوى السياسية بشأن القوانين الضرورية.