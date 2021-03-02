العرداوي : نفي الداخلية والدفاع بالتعاون مع الأمريكان يجنبهم الاحراج

عد المحلل السياسي عباس العرداوي، الثلاثاء، انكار وزارتي الدفاع والداخلية التعاون مع الاميركان بالضربة التي استهدفت الحشد هو لمنع الوقوع بالاحراج، مؤكدا ان الحكومة اقرت في وقت سابق بوجود ضباط لديهم تعاون مع الاميركان.

وقال العرداوي لـ/المعلومة/ ان “التعاون والتخابر مع القوات المحتلة خيانة عظمى ومخالف للقوانين العراقي والدستور ويجب فتح تحقيق عالي المستوى”.

واضاف ان “وزارتي الدفاع والداخلية انكرتا ونفت وجود اي تعاون لهما مع الاميركان او تزويدهم بمعلومات عن الضربة التي استهدفت الحشد تحاشيا للاحراج الذي سيقعان فيه”.

واوضح ان “الحكومة بنفسها اعترفت في الضربات السابقة بوجود ضباط لديهم تعاون مع الجانب الاميركي ويجب عليها فتح تحقيق بالامر “