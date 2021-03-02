النائب عن بدر عدي ابو الجون : عدم اخراج الامريكان يهدد بنشر الفوضى

حذر النائب عن كتلة بدر النيابية عدي ابو الجون، الثلاثاء، من استمرار وتفاقم الفوضى في العراق نتيجة التماطل في اخراج الوجود العسكري الأمريكي.

وقال ابو الجون في حديث صحفي إن “الوجود العسكري الأمريكي في العراق غير مرحب به”، مبينا أن “واشنطن عبرت عن نواياها الخبيثة بنشر المزيد من الفوضى في العراق”.

وأضاف أن “البرلمان عبر في أكثر من مناسبة خطر الوجود الأمريكي على امن وسيادة البلاد”.

وأصدر تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، أمس الاثنين، موقفه الرسمي بشان الغارة الأمريكية ضد قوات الحشد على حدود العراق وسوريا، مطالبا وزارة الخارجية بالتحرك لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق.