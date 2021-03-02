التربية توضح بشأن قناة الكترونية تدعي صلتها بالوزارة: كل ما ينشر عبرها كاذب

اصدر المكتب الاعلامي لوزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ايضاحا بشأن قناة تحمل أسم (شبكة الاخبار التربوية) على برنامج "التليغرام" تدعي صلتها بالوزارة.

ونفى المكتب الاعلامي للوزارة في بيان "اي صلة للقناة المذكورة بالوزارة، مؤكدا ان "كل ما ينشر عبر هذه القناة كاذب ولا يمت بصلة الى الوزارة وقراراتها التي تخدم العملية التربوية والتعليمية" .

وحذرت الوزارة حسب البيان ، "اصحاب النفوس الضعيفة التي تستغل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بأنشاء تلك المواقع والصفحات المزورة الصفراء لتشتيت الطلبة وأحداث الفوضى" ، داعية "جميع ابنائها الى اخذ القرارات الصائبة من مواقعها الرسمية" .