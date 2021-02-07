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تعرف على مصير المستشفى التركي في كربلاء المقدسة واكاذيب رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت


لطالما تحدثنا بكذب وتدليس رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت والذي يلقب نفسه بالكاظمي ولطالما تحدثنا ان حكومة مشتت هي فيسبوكية وتحدثنا مرارا وتكرارا عن محاربته لقوت المواطن العراقي لياخذ بثار ابناء السفارات ومليشيات الجوكر الامريكي اللقيطة الذين كشفهم الشعب العراقي وعرف حقيقتهم

ولطالما ادعى رئيس الوزراء مشتت انه سيحارب الفساد وهو اول الفاسدين وسيضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه والى اخره من الشعارات الرنانة الفارغة المتهرئة لكن الحقيقة قد بانت للجميع 

احدى هذه الملفات الفاسدة والتي ادعى مشتت انه قد حلها هو المستشفى التركي في محافظة كربلاء المقدسة والتي زارها قبل اشهر واخذ يستعرض عضلاته امام الناس البسطاء ويقول لهم ان المستشفى قد تم انجازه ولكن في الحقيقة ان هناك معركة كبيرة حوله 

فهناك جهات تابعة لرئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت تريد لهذه المستشفى  التي صرفت عليه الدولة الاف الدولارات ان تكون مستشفى استثماري واليوم الاجهزة الحديثة التي تم استيرادها ياكلها التراب فضلا عن كون ان هذه المستشفى قد تعرضت للحريق لمرتين وقد ايدت ضد مجهول 

نترككم مع الفيديو ليوضح لكم اكاذيب ابن مشتت ومدى الفساد المستشري والتي يذهب ضحيته المواطن كل يوم : 

 

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تعرف على مصير المستشفى التركي في كربلاء المقدسة واكاذيب رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت
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