البرلمان بصدد خفض قيمة موازنة 2021 ومراجعة سعر صرف الدولار

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الخميس (24 كانون الأول 2020)، عزم البرلمان تخفيض الإنفاق في الموازنة المالية لعام 2021، مشيراً إلى أن البرلمان "لن يرضى" بسعر صرف الدولار الذي حددته الحكومة.

وقال العقابي في حديث صحفي إنه "كان من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان في الخامس عشر من تشرين الأول، وهو الموعد النهائي وفقا لقانون الإدارة المالية"، مضيفاً أن "الموازنة تأخرت نحو شهرين ونصف ولم تصل حتى الآن".

وبين، أن "الموازنة مسؤولية الحكومة وفقاً للنصوص الدستورية وهي المسؤولة عن إعداد مشروع الموازنة، ومجلس النواب يعطي الشرعية للإنفاق الحكومي وله الحق بتخفيض الموازنة وتدوير مبالغها، وهذه حقوق ثابتة للبرلمان، وليس له الحق في زيادة الانفاق".

وأضاف، أنه "بحسب التسريبات الموازنة فإن انفاق (الموازنة) 150 ترليوناً، يمكن لمجلس النواب تخفيضها وهذا ما سيقوم به المجلس لأن المبلغ مبالغ به جداً جداً وهو غير منطقي وغير واقعي، وأيضاً سعر الصرف لنا رؤية به، ولن نرضى به على الاطلاق".

ولفت إلى أن "قضية توفير بعض مستحقات العقود سيكون لمجلس النواب تدخل بها"، متابعاً أن "للبرلمان الحق في تدوير المبالغ وله الحق بإجراء مناقلات معينة داخل الموازنة".

يشار إلى أن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم أعلن، أمس الأول الثلاثاء (24 كانون الأول 2020)، إرسال موازنة 2021 إلى مجلس النواب.

وحدد البنك المركزي في 19 كانون الاول 2020، سعر بيع الدولار حيث سيكون 1450 ديناراً لكل دولار من وزارة المالية، و1460 ديناراً لكل دولار للمصارف، و1470 ديناراً لكل دولار للجمهور.