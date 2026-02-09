الكشف عن حصيلة ضحايا حريق مصفى بيجي

اكدت النفط، الاثنين، السيطرة على الحريق الذي نشب في احدى الكابسات في مصفى صلاح الدين 2، فيما كشفت عدد الضحايا.

وذكر بيان للوزارة، ان "جهود فرق السلامة والإطفاء تمكنت في الساعة 8 مساءً من السيطرة على الحريق الذي نشب في الساعة (7.45) من مساء اليوم الاثنين في احدى الكابسات في مصفى صلاح الدين 2 في بيجي".

واشارت الوزارة ان "جميع العمليات الخاصة بالسيطرة على الحريق تمت في الساعة( 8.15 ) مساءً ، مؤكدة ان سبب الحريق كان استبدال عمل الكابسة وهو من الأعمال الروتينية اليومية" .

واوضحت الوزارة ان "الحريق تسبب بوفاة احد الأبطال العاملين في المصفى وإصابة 13 اخرين" .