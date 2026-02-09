الأخبار

وزير العدل يبحث مع سفير جمهورية جورجيا المقيم في عمّان المراحل النهائية لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن نقل المحكومين بين البلدين


بحث وزير العدل خالد شواني، مع سفير جمهورية جورجيا المقيم في عمّان ارتشيل دزولياسفيلي، اليوم الاثنين، المراحل النهائية لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن نقل المحكومين بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة العدل أن" وزير العدل خالد شواني، استقبل في مقر الوزارة، سفير جمهورية جورجيا المقيم في عمّان ارتشيل دزولياسفيلي، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة المراحل النهائية لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن نقل المحكومين بين البلدين، استناداً إلى اتفاقية الرياض والاتفاقية العربية لنقل المحكومين".

واشار الوزير الى أن "بغداد منفتحة على الدول الصديقة، وتسعى إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال توقيع مذكرات تفاهم في المجالات العدلية والقانونية، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات".

من جانبه،اكد السفير الجورجي "حرص بلاده على توطيد العلاقات مع العراق في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
