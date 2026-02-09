وزير العدل يبحث مع سفير جمهورية جورجيا المقيم في عمّان المراحل النهائية لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن نقل المحكومين بين البلدين

بحث وزير العدل خالد شواني، مع سفير جمهورية جورجيا المقيم في عمّان ارتشيل دزولياسفيلي، اليوم الاثنين، المراحل النهائية لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن نقل المحكومين بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة العدل أن" وزير العدل خالد شواني، استقبل في مقر الوزارة، سفير جمهورية جورجيا المقيم في عمّان ارتشيل دزولياسفيلي، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة المراحل النهائية لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن نقل المحكومين بين البلدين، استناداً إلى اتفاقية الرياض والاتفاقية العربية لنقل المحكومين".

واشار الوزير الى أن "بغداد منفتحة على الدول الصديقة، وتسعى إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال توقيع مذكرات تفاهم في المجالات العدلية والقانونية، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات".

من جانبه،اكد السفير الجورجي "حرص بلاده على توطيد العلاقات مع العراق في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".