النفط تؤكد السيطرة على حريق مصفى صلاح الدين 2

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين (9 شباط 2026)، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في إحدى الكابسات داخل مصفى صلاح الدين 2 في قضاء بيجي، مؤكدة وفاة أحد العاملين وإصابة 13 آخرين بجروح.

وقالت الوزارة في بيان ، إنّ "جهود فرق السلامة والإطفاء تمكنت في الساعة 8:00 مساء من السيطرة على الحريق الذي نشب في الساعة 7:45 من مساء اليوم الاثنين في إحدى الكابسات في مصفى صلاح الدين 2 في بيجي"، مبينة أنّ "جميع العمليات الخاصة بالسيطرة على الحريق تمت في الساعة 8:15 مساء".

وأوضحت الوزارة أنّ "سبب الحريق كان استبدال عمل الكابسة، وهو من الأعمال الروتينية اليومية"، مؤكدة أنّ "الحادث تسبب بوفاة أحد الأبطال العاملين في المصفى وإصابة 13 آخرين". وقدمت الوزارة تعازيها إلى ذوي الموظف المتوفى، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وكانت مصادر أمنية ومحلية قد أفادت في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بوقوع انفجار أعقبه حريق داخل المصفى، ما أدى في حينها إلى تسجيل عدد من الإصابات بين الكوادر الفنية والعمال، مع هرع سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث لنقل الجرحى وإخماد النيران، قبل أن تعلن وزارة النفط لاحقًا الحصيلة النهائية وسيطرة فرق الإطفاء على الموقف.