جنايات نينوى.. الإعدام شنقاً لطبيب قتل زوجته حرقا بسيارتها

أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم السبت ( 8 شباط 2026 )، حكماً بالإعدام شنقاً بحق الطبيب الجراح إسماعيل عطية.

وأكد مصدر قضائي، أن "محكمة جنايات نينوى حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق الطبيب الجراح إسماعيل عطية، بعد إدانته بقتل زوجته الدكتورة إسراء الطعان عمداً ومع سبق الإصرار".

وأضاف المصدر أن "الجاني أقدم على إحراق زوجته داخل مركبتها، بعد سكب مادة البنزين عليها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها".

وأشار إلى أن "الأدلة والتحقيقات أثبتت تعمد ارتكاب الجريمة".

وأكد المصدر القضائي أن "الحكم صدر استناداً إلى أحكام قانون العقوبات العراقي، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة".