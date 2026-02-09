الأخبار

العزم النيابية في بيان رسمي لها تدين الخرق الدستوري الذي ارتكبه رئيس مجلس النواب في قضية بدر الفحل


 

 

ادانت كتلة العزم النيابية، اليوم الاثنين، الخرق الدستوري الذي ارتكبه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي في قضية بدر الفحل.

وقالت الكتلة في بيان ، "ندين الخرق الدستوري الذي ارتكبه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي على خلفية قضية بدر الفحل الذي فاز في الانتخابات وأدى اليمين الدستورية في جلسة مجلس النواب يوم الأحد الماضي"، معربة عن استغرابها "بصدور أمر كتابي من رئيس المجلس يقضي بإلغاء اليمين الدستورية وإعادته إلى منصب المحافظ بكتاب رسمي".

وأكدت الكتلة أن "هذا الإجراء يُعد خرقاً دستورياً واضحاً، يتحمله رئيس مجلس النواب"، داعية "مجلس محافظة صلاح الدين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ذلك".

ودعت كتلة العزم النيابية، الكتل السياسية إلى "عدم تمرير هذا الخرق ومنع تكراره مستقبلاً، لمنع إضعاف مجلس النواب والتجاوز على الدستور وآليات العمل البرلماني".

فيسبوك