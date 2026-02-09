لاريجاني يزور سلطنة عمان غداً

أكد مصدر امني، اليوم الإثنين ( 9 شباط 2026 )، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني يتوجه، يوم غد الثلاثاء، إلى العاصمة العُمانية مسقط، على رأس وفد رسمي.

لاحقا، أوضحت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان، أن "لاريجاني سيلتقى خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في سلطنة عُمان، لبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات".

وتأتي هذه الزيارة في ظل تسارع الحراك الدبلوماسي في المنطقة، لا سيما بعد استضافة مسقط جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ما يمنح الزيارة أهمية خاصة على صعيد التنسيق السياسي والأمني بين طهران ومسقط.