الأخبار

سفير العراق في أنقرة يبحث مع وزير الدفاع التركي التعاون العسكريّ والأمنيّ


بحث سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماوي، اليوم الإثنين، مع وزير الدفاع التركيّ يشار غولر، التعاون العسكري والامني.

وذكرت السفارة في بيان:" انه جرى خلال اللقاء بحضور الملحق العسكريِّ العراقيِّ في تركيا، اللواء خليل كمال الزوبعي بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين، واستعراض آفاق تعزيز التعاون العسكريّ والأمنيّ، ولا سيّما في مجالات ضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباريّة، إضافةً إلى التدريب وبناء القدرات، بما يُسهم في دعم أمن واستقرار المناطق الحدوديّة، ويخدم المصالح المُشترَكة لجُمْهُوريَّة العراق والجُمْهُوريَّة التركيَّة".

وأشار السفير إلى أنّ العراق تحمّل أعباءً ومسؤولياتٍ كبيرةً نيابةً عن المجتمع الدولي، ولا سيّما فيما يتعلّق بنقل الإرهابيين من السجون السورية، مُؤكَّداً أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب دعماً دولياً للعراق، وتحميل الدول مسؤولياتها من خلال استعادة مواطنيها، نظراً لما يمثّله هذا الملف من تهديدٍ أمنيٍّ مُشترَك.

من جانبه، ثمّن وزير الدفاع التركيّ يشار غولر دور العراق في نقل السجناء الإرهابيين من سوريا، معتبراً هذه الخطوة إسهاماً مهماً في تعزيز الأمن الإقليمي، ودعماً لأمن واستقرار المنطقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العزم النيابية في بيان رسمي لها تدين الخرق الدستوري الذي ارتكبه رئيس مجلس النواب في قضية بدر الفحل
سفير العراق في أنقرة يبحث مع وزير الدفاع التركي التعاون العسكريّ والأمنيّ
تحالف العزم يتهم رئاسة البرلمان بخرق الدستور لهذا السبب
القضاء الاداري يعيد چاسب الحجامي مديرا عاما لدائرة صحة الرصافة
مجلس صلاح الدين يستبعد الفحل ويصوّت على إبقاء \" هاشم عزاوي \" محافظاً بالوكالة
صاروخ قاذفة "RPG" ينفجر بحامله قبل استهداف منزل عائلته في بغداد
البرلمان يوافق على المضي بالاجراءات القانونية لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار
لاريجاني يزور سلطنة عمان غداً
جنايات صلاح الدين تقضي بالحبس الشديد بحـــق مدان أقدم على ابتزاز فتاة
محافظ صلاح الدين "يستنسخ" نفسه في البرلمان ومنصب المحافظ.. دخول وخروج من المنصب 4 مرات خلال ايام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك