سفير العراق في أنقرة يبحث مع وزير الدفاع التركي التعاون العسكريّ والأمنيّ

بحث سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماوي، اليوم الإثنين، مع وزير الدفاع التركيّ يشار غولر، التعاون العسكري والامني.

وذكرت السفارة في بيان:" انه جرى خلال اللقاء بحضور الملحق العسكريِّ العراقيِّ في تركيا، اللواء خليل كمال الزوبعي بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين، واستعراض آفاق تعزيز التعاون العسكريّ والأمنيّ، ولا سيّما في مجالات ضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباريّة، إضافةً إلى التدريب وبناء القدرات، بما يُسهم في دعم أمن واستقرار المناطق الحدوديّة، ويخدم المصالح المُشترَكة لجُمْهُوريَّة العراق والجُمْهُوريَّة التركيَّة".

وأشار السفير إلى أنّ العراق تحمّل أعباءً ومسؤولياتٍ كبيرةً نيابةً عن المجتمع الدولي، ولا سيّما فيما يتعلّق بنقل الإرهابيين من السجون السورية، مُؤكَّداً أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب دعماً دولياً للعراق، وتحميل الدول مسؤولياتها من خلال استعادة مواطنيها، نظراً لما يمثّله هذا الملف من تهديدٍ أمنيٍّ مُشترَك.

من جانبه، ثمّن وزير الدفاع التركيّ يشار غولر دور العراق في نقل السجناء الإرهابيين من سوريا، معتبراً هذه الخطوة إسهاماً مهماً في تعزيز الأمن الإقليمي، ودعماً لأمن واستقرار المنطقة.