تحالف العزم يتهم رئاسة البرلمان بخرق الدستور لهذا السبب

حملت كتلة تحالف العزم النيابية ، رئيس مجلس النواب مسؤولية الخرق الدستوري لالغاء اليمين للمرشح الفائز بعضوية البرلمان عن محافظة صلاح الدين بدر الفحل .

وقال النائب ابراهيم الجبوري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، انه " بتاريخ 2 كانون الثاني 2026 تم انفكاك محافظ صلاح الدين وادائه اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب ، وتكليف نائبه الاول هاشم عزاوي لاداء مهام المحافظ ، حيث تم تأدية اليمين الدستورية بالتاربخ نفسه ايضا

واضاف ، " فوجئنا بصدور امر نيابي مرقم 24 في 8 شباط 2026 بالغاء تأدية اليمين الدستورية للنائب بدر الفحل واعادته محافظا من جديد ليمارس مهامه التنفيذية "، مبينا ان "هذه سابقة خطيرة وخرق دستوري وفق المادة 49 سادسا ".

ودعا الجبوري ، الكتل السياسية إلى الوقوف ضد هذا الخرق وعدم تمريره او استمراره ، حاثا مجلس محافظة صلاح الدين على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمعالجة هذا الخرق"