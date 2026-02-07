مسلحون يهاجمون مسجداً تابعاً لـ"الشيخية" في البصرة

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بقيام مجموعة مسلحة بمهاجمة مسجد الشيخ مجتبى في قضاء المدينة بمحافظة البصرة، ما اسفر عن استشهاد شخصين وإصابة خمسة آخرين.

وقال المصدر ان "المسجد تابع لأحد زعماء الطائفة الشيخية في قضاء المدينة".

وأضاف أن القوات الأمنية سارعت إلى موقع الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا حول المسجد والمنطقة المحيطة به، فيما جرى نقل المصــابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل جثــتي الشهيدين إلى دائرة الطب العدلي.