رئاسة الجمهورية تهنىء نقيب الصحفيين الجديد، ونائبيه وأعضاء المجلس، الفائزين في انتخابات النقابة

تقدمت رئاسة الجمهورية بأحر التهاني والتبريكات إلى نقيب الصحفيين الجديد، ونائبيه وأعضاء المجلس، الفائزين في انتخابات النقابة، متمنية لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم المهنية.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم إن أمام نقابة الصحفيين دوراً محوريا ومهما في ترسيخ قيم المهنية والمسؤولية، والدفاع عن حقوق الصحفيين وضمان حرية الرأي والتعبير، بما يسهم في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

واضافت نؤكد بهذه المناسبة أهمية مواصلة العمل من أجل توفير بيئة آمنة وحرة للعمل الصحفي، وصون كرامة الصحفيين، وتمكينهم من أداء رسالتهم الوطنية بكل مهنية واستقلال، فضلا عن التأكيد على تعزيز مهنية الإعلام الحر بعيدا عن الابتزاز وتزييف الحقائق وتثبيت المفاهيم الوطنية وخدمة القضايا الاجتماعية وبما يخدم المصلحة العليا للبلد ويعكس تطلعات الشعب العراقي.