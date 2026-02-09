جنايات صلاح الدين تقضي بالحبس الشديد بحـــق مدان أقدم على ابتزاز فتاة

أصدرت محكمــــة جنايات صلاح الدين، اليوم الإثنين ( 9 شباط 2026 )، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مـــــدان عن جريمـــــة ابتـــــزاز فتاة.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "المتهم قام بابتزاز فتاة بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم تلبي طلباته".

وأضاف أن "المـــدان اشترك مع متهــــــم آخر في مساومـــة الضحيــــة وطلب مبالغ مالية منها مقابل عدم نشر صورها".

وأشار البيان إلى أن محكمة جنايات صلاح الدين، أصدرت حكمها بحق المدان وفقاً لأحكام المادة 452 / 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.