صاروخ قاذفة "RPG" ينفجر بحامله قبل استهداف منزل عائلته في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (09 شباط 2026)، بإصابة شخص بجروح خطيرة جرّاء انفجار صاروخ قاذفة كان يحمله خلال محاولته استهداف منزل ذويه في منطقة البلديات شرق بغداد.

وقال المصدر إنّ "الشخص أقدم على محاولة رمي منزل عائلته باستخدام سلاح نوع (RBG) عدد 2 محمّلة بصواريخ قاذفة، وأثناء حمله السلاح انفجر أحد الصواريخ عليه، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من الجسم".

وأضاف أنّ "المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته لا تخلو من الخطورة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفّظ عليه"، مبينًا أنّ "المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الحادث وقع على خلفية خلاف عائلي".

في توضيح لاحق، أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على المتهم، وأشارت في بيان إلى أن "قوة من الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض عليه أثناء محاولته تنفيذ العملية في منطقة البلديات شرق العاصمة".

وأضاف البيان أن "المتهم كان بحوزته قاذفتان من نوع (RBG) وخرطوشة صاروخ واحدة، بالإضافة إلى رمانة يدوية انفجرت أثناء محاولته تنفيذ الهجوم، ما أدى إلى إصابته"، مبينا أنه "تم نقل المتهم إلى مستشفى (الشهيد الصد) والتحفظ عليه، مع إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".