الأخبار

صاروخ قاذفة "RPG" ينفجر بحامله قبل استهداف منزل عائلته في بغداد


أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (09 شباط 2026)، بإصابة شخص بجروح خطيرة جرّاء انفجار صاروخ قاذفة كان يحمله خلال محاولته استهداف منزل ذويه في منطقة البلديات شرق بغداد.

وقال المصدر إنّ "الشخص أقدم على محاولة رمي منزل عائلته باستخدام سلاح نوع (RBG) عدد 2 محمّلة بصواريخ قاذفة، وأثناء حمله السلاح انفجر أحد الصواريخ عليه، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من الجسم".

وأضاف أنّ "المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته لا تخلو من الخطورة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفّظ عليه"، مبينًا أنّ "المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الحادث وقع على خلفية خلاف عائلي".

في توضيح لاحق، أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على المتهم، وأشارت في بيان إلى أن "قوة من الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض عليه أثناء محاولته تنفيذ العملية في منطقة البلديات شرق العاصمة".

وأضاف البيان أن "المتهم كان بحوزته قاذفتان من نوع (RBG) وخرطوشة صاروخ واحدة، بالإضافة إلى رمانة يدوية انفجرت أثناء محاولته تنفيذ الهجوم، ما أدى إلى إصابته"، مبينا أنه "تم نقل المتهم إلى مستشفى (الشهيد الصد) والتحفظ عليه، مع إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس صلاح الدين يستبعد الفحل ويصوّت على إبقاء " هاشم عزاوي " محافظاً بالوكالة
القضاء الاداري يعيد چاسب الحجامي مديرا عاما لدائرة صحة الرصافة
تحالف العزم يتهم رئاسة البرلمان بخرق الدستور لهذا السبب
صاروخ قاذفة "RPG" ينفجر بحامله قبل استهداف منزل عائلته في بغداد
البرلمان يوافق على المضي بالاجراءات القانونية لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار
لاريجاني يزور سلطنة عمان غداً
جنايات صلاح الدين تقضي بالحبس الشديد بحـــق مدان أقدم على ابتزاز فتاة
محافظ صلاح الدين "يستنسخ" نفسه في البرلمان ومنصب المحافظ.. دخول وخروج من المنصب 4 مرات خلال ايام
مجلس النواب يُصوّت على تشكيل لجنة لتعديل نظامه الداخلي ويرفع جلسته
رئيس تحالف العزم يستقبل السفير الألماني ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك