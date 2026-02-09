10 إصابات جراء انفجار في مصفى صلاح الدين 2 في بيجي

أفادت مصادر أمنية، اليوم الاثنين، ( 9 شباط 2026 )، بوقوع انفجار في مصفى صلاح الدين 2 التابع لشركة مصافي الشمال في قضاء بيجي، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين العاملين.

وذكرت المصادر ، أن "الانفجار الذي وقع داخل المصفى تسبب بإصابة 10 من الكوادر الفنية والعمال المتواجدين في الموقع".

وأشار الى ان "سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه". وأضافت المصادر، أن "المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم".

من جانبه أعلن مدير عام صحة صلاح الدين عن وصول ستة جرحى لمستشفى بيجي اثر الحريق في وحدة تحسين البنزين صلاح الدين 2.