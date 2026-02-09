وزير الداخلية يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي إصلاح القطاع الأمني

ناقش وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، رالف شرودر والوفد المرافق له، اصلاح القطاع الأمني.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزير انه "جرى، خلال الاجتماع، مناقشة خطة النشاطات الحالية للبعثة مع وزارة الداخلية، والمستمرة لغاية نهاية التفويض في شهر نيسان المقبل".

وأضاف البيان "كما استعرض الجانبان أهم الأولويات التدريبية التي ستركز عليها البعثة في تفويضها الجديد، والذي يبدأ مطلع شهر أيار من العام الجاري ولمدة سنتين".

​وشهد الاجتماع بحسب البيان "بحث أهم الأنشطة التدريبية عالية المستوى، وتنفيذ برنامج إصلاح القطاع الأمني بما يسهم في تسهيل تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية على مستويات عدة، والتي تدعمها البعثة وفق الأهداف المرسومة".