الأخبار

جهاز المخابرات يطيح بشبكة مخدرات دولية داخل الأراضي السورية


 

أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بشبكة مخدرات دولية داخل الأراضي السورية، حيث ذكر الجهاز في بيان تلقته الوكالة الرسمية، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعقّب مستمر في أكثر من دولة إقليمية وبعملية استباقية نوعية، تمكّن جهاز المخابرات الوطني بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة في سوريا من إلقاء القبض على شبكة مخدرات دولية".

كما أضاف أن "الشبكة مكوّنة من (5) عناصر كانت تخطط لإدخال كميات كبيرة من مادة الكبتاغون المخدرة إلى العراق عبر الأراضي السورية على شكل دفعات"، ولفت الى أن "العملية أسفرت عن ضبط أكثر من (200000) حبة مخدرة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جهاز المخابرات يطيح بشبكة مخدرات دولية داخل الأراضي السورية
وزارة العدل: إطلاق نظام أتمتة معاملات البيع والشراء في مديرية تسجيل عقاري الشعب
محافظ بغداد: المباشرة بـ 32 مشروعاً لتطوير مناطق شرق القناة
وزارة البيئة: ارتفاع نسبة معالجة مياه الصرف الصحي في بغداد لأكثر من 68 بالمئة
رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الإعلام مكمل لجهاز مكافحة الإرهاب في تحقيق النصر على العصابات الإجرامية
مجلس القضاء الأعلى يستعرض مسودة الدليل الإرشادي لتوثيق الاعتداءات الجنسيـة 
هيئة النزاهة تضبط موظفاً في مديرية تربية نينوى متلبساً بالرشوة
الكشف عن حصيلة ضحايا حريق مصفى بيجي
النفط تؤكد السيطرة على حريق مصفى صلاح الدين 2
وزير الداخلية يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي إصلاح القطاع الأمني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك