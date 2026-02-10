جهاز المخابرات يطيح بشبكة مخدرات دولية داخل الأراضي السورية

أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بشبكة مخدرات دولية داخل الأراضي السورية، حيث ذكر الجهاز في بيان تلقته الوكالة الرسمية، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعقّب مستمر في أكثر من دولة إقليمية وبعملية استباقية نوعية، تمكّن جهاز المخابرات الوطني بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة في سوريا من إلقاء القبض على شبكة مخدرات دولية".

كما أضاف أن "الشبكة مكوّنة من (5) عناصر كانت تخطط لإدخال كميات كبيرة من مادة الكبتاغون المخدرة إلى العراق عبر الأراضي السورية على شكل دفعات"، ولفت الى أن "العملية أسفرت عن ضبط أكثر من (200000) حبة مخدرة".