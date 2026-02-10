وزارة العدل: إطلاق نظام أتمتة معاملات البيع والشراء في مديرية تسجيل عقاري الشعب

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نظام أتمتة معاملات البيع والشراء في مديرية تسجيل عقاري الشعب، حيث ذكرت مدير عام التسجيل العقاري، ابتسام الساعدي، في بيان، إنه "تم إطلاق نظام أتمتة معاملات البيع والشراء في مديرية تسجيل عقاري الشعب، وذلك ضمن المرحلة التجريبية لمشروع التحول الرقمي الذي تنفذه دائرة التسجيل العقاري بهدف تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات".

وأضافت، أن " المديرية باشرت، بالتزامن مع تطبيق النظام الجديد، أرشفة الأضابير والسجلات والموانع إلكترونياً، بما يسهم في تعزيز دقة العمل وتسريع إنجاز المعاملات، ويحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية".

كذلك أوضحت، أن "العمل بالنظام الجديد سيتم تعميمه تدريجياً على جميع مديريات التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات، وفق جدول زمني محدد يضمن حسن التطبيق واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين ".

كما لفتت إلى، أن "هذا المشروع يأتي ضمن توجهات وزارة العدل الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات العدلية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والسرعة في إنجاز معاملات البيع والشراء العقارية".