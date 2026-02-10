الأخبار

وزارة العدل: إطلاق نظام أتمتة معاملات البيع والشراء في مديرية تسجيل عقاري الشعب


 

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نظام أتمتة معاملات البيع والشراء في مديرية تسجيل عقاري الشعب، حيث ذكرت مدير عام التسجيل العقاري، ابتسام الساعدي، في بيان، إنه "تم إطلاق نظام أتمتة معاملات البيع والشراء في مديرية تسجيل عقاري الشعب، وذلك ضمن المرحلة التجريبية لمشروع التحول الرقمي الذي تنفذه دائرة التسجيل العقاري بهدف تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات".

وأضافت، أن " المديرية باشرت، بالتزامن مع تطبيق النظام الجديد، أرشفة الأضابير والسجلات والموانع إلكترونياً، بما يسهم في تعزيز دقة العمل وتسريع إنجاز المعاملات، ويحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية".

كذلك أوضحت، أن "العمل بالنظام الجديد سيتم تعميمه تدريجياً على جميع مديريات التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات، وفق جدول زمني محدد يضمن حسن التطبيق واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين ".

كما لفتت إلى، أن "هذا المشروع يأتي ضمن توجهات وزارة العدل الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات العدلية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والسرعة في إنجاز معاملات البيع والشراء العقارية".

غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
