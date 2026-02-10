مجلس القضاء الأعلى يستعرض مسودة الدليل الإرشادي لتوثيق الاعتداءات الجنسيـة 

استعرض مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، مراحل إنجاز مسودة الدليل الارشـــــادي لتوثيق جرائـــــــــم الاعتـــــداءات الجنسيــــــة، بما يضمن تعزيز الآليات القانونية والطبية في توثيق هذا النوع من الجرائم، فقد ذكر المجلس في بيان، إن "مجلس القضاء الأعلى استضاف اجتماعاً مشتركاً ضم هيئة الإشراف القضائي ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة، إلى جانب منظمة أطباء من أجل حقـــوق الإنســــان".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تناول استعراضاً لمراحل إنجاز مسودة الدليل الارشـــــادي لتوثيق جرائـــــــــم الاعتـــــداءات الجنسيــــــة، بما يضمن تعزيز الآليات القانونية والطبية في توثيق هذا النوع من الجرائم وفق المعايير المعتمدة"، وتابع أن "الاجتماع حضره رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر والمشرف القضائي القاضي ناصر عمران والمدعي العام أنوار حسن وممثلين عن دائرة الطب العدلي الدكتورة لينا أسعد والدكتور حسين فلاح ومن جانب المنظمة مديرها سامان ضياء والخبير الدولي عبد الرزاق الساعدي رفقة أعضاء المنظمة المختصة".