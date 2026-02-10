الأخبار

مجلس القضاء الأعلى يستعرض مسودة الدليل الإرشادي لتوثيق الاعتداءات الجنسيـة 


 

استعرض مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، مراحل إنجاز مسودة الدليل الارشـــــادي لتوثيق جرائـــــــــم الاعتـــــداءات الجنسيــــــة، بما يضمن تعزيز الآليات القانونية والطبية في توثيق هذا النوع من الجرائم، فقد ذكر المجلس في بيان، إن "مجلس القضاء الأعلى استضاف اجتماعاً مشتركاً ضم هيئة الإشراف القضائي ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة، إلى جانب منظمة أطباء من أجل حقـــوق الإنســــان".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تناول استعراضاً لمراحل إنجاز مسودة الدليل الارشـــــادي لتوثيق جرائـــــــــم الاعتـــــداءات الجنسيــــــة، بما يضمن تعزيز الآليات القانونية والطبية في توثيق هذا النوع من الجرائم وفق المعايير المعتمدة"، وتابع أن "الاجتماع حضره رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر والمشرف القضائي القاضي ناصر عمران والمدعي العام أنوار حسن وممثلين عن دائرة الطب العدلي الدكتورة لينا أسعد والدكتور حسين فلاح ومن جانب المنظمة مديرها سامان ضياء والخبير الدولي عبد الرزاق الساعدي رفقة أعضاء المنظمة المختصة".

 

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
