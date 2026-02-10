رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الإعلام مكمل لجهاز مكافحة الإرهاب في تحقيق النصر على العصابات الإجرامية

اكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق اول الركن كريم التميمي، اليوم الثلاثاء، ان الاعلام مكمل لجهاز مكافحة الإرهاب في تحقيق النصر على العصابات الاجرامية، فيما شدد على ضرورة بذل الجهود الكبيرة لمواجهة استخدام التكنولوجية الرقمية من قبل العصابات الإرهابية، إذ ذكر التميمي في مؤتمر الاعلام الرابع، تحت شعار (الاعلام المسؤول ودعمه لجهود مكافحة الإرهاب) وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن "مكافحة الارهاب لا يختصر على حمل السلاح، وانما الإعلام مكمل للانتصار وفق ما اثبتته التجربة اقليميا ودوليا"، مبينا ان "الجهاز اعطى مساحة كبيرة للاعلام المسؤول ونقل الحقيقة المجردة للمجتمع".

كما دعا الى "عدم انجرار الاعلام للشائعات، وانما البحث عن الحقيقية"، لافتا الى انه: "من خلال متابعتنا للتنظيمات الإرهابية وجدنا استخدام التكنلوجيا بشكل كبيرة، وهذا يحتاج الى جهود كبيرة".

واكد ان "الحوادث على اختلافها تتطلب تضافر جهود الجميع وليس فقط القوات الأمنية"، لافتا الى ان "المؤسسات الإعلامية وكليات الإعلام من الممكن ايصال الحقائق إلى الرأي العام، وفي جهازنا فنحن مستعدون للتواصل مع جميع المؤسسات الإعلامية لتحقيق الغاية وليست لدينا اي موانع".

كذلك ذكر ان "الإعلام والسلاح يحققان النصر على الإرهاب، والمطلوب من الأجهزة الامنية في مختلف مسمياتها إيصال المعلومة إلى الإعلام وعلى الإعلام إيصال المعلومات إلى المواطن"، لافتا الى أن "الفضاء الإلكتروني غير مسيطر عليه بشكل دقيق".