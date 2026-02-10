هيئة النزاهة تضبط موظفاً في مديرية تربية نينوى متلبساً بالرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبطها مُوظَّفاً في تربية مُحافظة نينوى؛ لاقترافه جريمة الرشوة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن " الهيئة وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بناءً على قرار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفادت بأنَّ فريقاً مُؤلفاً من مُديريَّة تحقيق نينوى، تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ يعملُ في المُديريَّة العامَّة لتربية المحافظة؛ وذلك لإقدامه على أخذ مبلغ رشوةٍ؛ مقابل وعدٍ بإصدار أمر نقل مُوظَّفٍ يعمل في إحدى الدوائر الحكوميَّة، مُوضحةً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط مبلغ الرشوة بحوزة المُتَّهم".

كما أشار الى أنه" تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر إجراء التحقيق وفق أحكام القرار رقم (الفقرة ثانيا / 1/ لسنة 1983) المُعدّل، وتوقيف المُتّهم على ذمَّة التحقيق".