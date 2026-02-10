المحكوم غيابيا والمطلوب قضائيا فادي الشمري .. مدير مطار النجف الأشرف الدولي الأسبق يسلم نفسه للأمن

أفاد مصدر صحفي في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء ( 10 شباط 2026 )، أن مدير مطار النجف الأشرف الدولي الأسبق فائد الشمري، المحكوم غيابياً والمطلوب قضائياً، عاد إلى العراق وسلم نفسه في مطار النجف.

وبحسب المصدر فإن "الشمري عاد طوعياً لتسليم نفسه للسلطات المختصة بعد صدور الحكم القضائي بحقه، فيما لم تتوفر تفاصيل إضافية عن الإجراءات القانونية المتخذة حالياً".

وبتاريخ ( 23 أيار 2024 ) ، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق فائد كاظم نون الشمري، رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف سابقاً، لارتكابه مخالفات وظيفية بقصد منفعة شخصية على حساب الدولة.

وأوضح إعلام الهيئة في بيان أن "الحكم جاء بعد تحقيق الهيئة وإحالته إلى محكمة جنح النجف، على خلفية تعاقد الشمري مع أحد المعامل رغم عدم امتلاكه الموافقات الرسمية من وزارتي الصناعة والصحة، وعدم خضوعه للرقابة الصحية، إضافة إلى إقامته داخل المطار".

وأكدت المحكمة أن "الأدلة، بما في ذلك أقوال ممثلي سلطة الطيران المدني ومطار النجف، وقرينة هروب المتهم، أثبتت إدانته، مع الاحتفاظ لمطار النجف بحق مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض".