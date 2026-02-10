القنصل الإيراني في البصرة : ماضون بإنجاز مشروع مدّ سكك الحديد بين العراق وإيران

أكد القنصل الإيراني في البصرة، علي عابدي، اليوم الثلاثاء ( 10 شباط 2026 )، أهمية مشروع مدّ سكك الحديد بين العراق وإيران، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد تقدمًا ملحوظًا وعلى أعلى المستويات في تنفيذ المشروع.

وأوضح عابدي أن "الجانب العراقي يُبدي اهتمامًا كبيرًا برفع التعارضات المحلية، بالتعاون والمتابعة مع حكومة البصرة المحلية، حيث تم رفع العديد من التجاوزات التي كانت تعيق مسار المشروع".

وبيّن أن "المسافة المتبقية من الشلامجة وصولًا إلى محطة قطار البصرة تبلغ قرابة 35 كيلومترًا"، لافتًا إلى أن "العام الجاري سيشهد اكتمال الجسر الذي يربط مدينة السندباد".

واختتم عابدي حديثه بـ"التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من أعمال إزالة الألغام الممتدة على مسار المشروع"، مشددًا على أن "مشروع مدّ سكك الحديد بين العراق وإيران سيُنجز ضمن المدة المحددة، رغم التحديات التي واجهت أعماله".