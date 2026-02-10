الأخبار

القنصل الإيراني في البصرة : ماضون بإنجاز مشروع مدّ سكك الحديد بين العراق وإيران


أكد القنصل الإيراني في البصرة، علي عابدي، اليوم الثلاثاء ( 10 شباط 2026 )، أهمية مشروع مدّ سكك الحديد بين العراق وإيران، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد تقدمًا ملحوظًا وعلى أعلى المستويات في تنفيذ المشروع.

وأوضح عابدي أن "الجانب العراقي يُبدي اهتمامًا كبيرًا برفع التعارضات المحلية، بالتعاون والمتابعة مع حكومة البصرة المحلية، حيث تم رفع العديد من التجاوزات التي كانت تعيق مسار المشروع".

وبيّن أن "المسافة المتبقية من الشلامجة وصولًا إلى محطة قطار البصرة تبلغ قرابة 35 كيلومترًا"، لافتًا إلى أن "العام الجاري سيشهد اكتمال الجسر الذي يربط مدينة السندباد".

واختتم عابدي حديثه بـ"التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من أعمال إزالة الألغام الممتدة على مسار المشروع"، مشددًا على أن "مشروع مدّ سكك الحديد بين العراق وإيران سيُنجز ضمن المدة المحددة، رغم التحديات التي واجهت أعماله".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الناطق باسمه : تحالف العزم في أول انتخابات برئاسة مثنى السامرائي تجاوز قوى سياسية عمرها 13 سنة وأكثر
القنصل الإيراني في البصرة : ماضون بإنجاز مشروع مدّ سكك الحديد بين العراق وإيران
النزاهة: العراق يتقدم في تقرير مؤشر مدركات الفساد 4 مراتب
عملية أمنية نوعية تطيح بإرهابي خطير في ديالى
المحكوم غيابيا والمطلوب قضائيا فادي الشمري .. مدير مطار النجف الأشرف الدولي الأسبق يسلم نفسه للأمن
مجلس النواب ينشر جدول أعماله ليوم غد الأربعاء
احباط محاولة تهريب 44 الف حبه مخدرة عبر بالونات هوائية في الأنبار
النائب السابق ياسر الحسيني يكشف عن قيام الكاظمي بجولات اقليمية لحشد الدعم بهدف عودته لرئاسة الوزراء
اعتقال "والي الانبار" وكشف شبكة دعم ارهابية خطيرة
جهاز المخابرات يطيح بشبكة مخدرات دولية داخل الأراضي السورية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك