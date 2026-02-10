اعتقال "والي الانبار" وكشف شبكة دعم ارهابية خطيرة

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية معقّدة في محافظة الأنبار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز أرشد الحاكم في بيان انه "تم تفكيك خلية إرهابية معقّدة في محافظة الأنبار بعد جهد استخباري استمر اكثر من عام كامل".

واضاف، انه "تم إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المكنّى (أبو أيمن الراوي) الذي شغل ما يُسمّى بـوالي الأنبار متلبسًا وهو يرتدي حزامًا ناسفًا قبيل تنفيذ مخططاته".

واشار إلى ان "التحقيقات قادت إلى إلقاء القبض على إرهابيين آخرين، بينهم مسؤولون عن النقل والدعم اللوجستي وتصنيع الطائرات المسيّرة المفخخة وإدارة الملف الكيمياوي داخل الكيان الإرهابي".

وتابع انه" تم إنهاء تهديد ما يُسمّى بـأمني الأنبار بعد محاصرة مضافته مع اثنين من مرافقيه، حيث أقدموا على تفجير أنفسهم أثناء عملية المحاصرة".

واختتم الحاكم بالقول ان "العمل الاستخباري حين يُدار بصمت ودقة يُسقط اي مخططات قبل تنفيذها".