النزاهة: العراق يتقدم في تقرير مؤشر مدركات الفساد 4 مراتب

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء ( 10 شباط 2026 )، تقدم العراق في تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مشيرةً إلى ارتفاع درجته لأول مرة إلى 28 نقطة، متقدماً أربع مراتب.

وأوضحت الهيئة في بيان أن "هذا التقدم يعزى إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية والقضائية المستمرة، وجهود الأجهزة الرقابية في تسهيل الإجراءات داخل الدوائر الخدمية وتقليل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع، إضافةً إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وتسريع برامج التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية".

ولفتت الهيئة إلى أن "الالتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وإشراك الشباب والمرأة في جهود النزاهة، فضلاً عن تحقيق مستويات متقدمة من النزاهة الانتخابية والسعي لإقرار قانون حق الحصول على المعلومة، ساهم في تعزيز هذا المسار الإيجابي".

وأكدت الهيئة أن "العراق ماضٍ بخطوات ثابتة نحو تحسين موقعه الدولي وترسيخ ثقة المجتمع الدولي في جهوده لبناء مؤسسات أكثر شفافية وكفاءة".

وأشار البيان إلى أن "الهيئة كثفت تعاونها وتنسيقها مع منظمة الشفافية الدولية ضمن سعيها للتقدم في مؤشر مدركات الفساد، وكان آخر تلك الفعاليات لقاء رئيس الوفد العراقي إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، برئيس منظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليريان في العاصمة القطرية الدوحة".