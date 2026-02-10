مجلس النواب ينشر جدول أعماله ليوم غد الأربعاء

اعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الأربعاء.

وقالت الدائرة، في بيان إن "جدول أعمال جلسة يوم غد الأربعاء يتضمن ثلاث فقرات: الأولى النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب".

وأضاف أن " الفقرة الثانية ستتضمن طرح موضوع عام للنقاش بحضور وزير العدل، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، ونائب قائد العمليات المشتركة لبحث موضوع السجناء المنقولين إلى العراق، مبينة أن " الفقرة الثالثة ستكون مناقشات عامة".