عملية أمنية نوعية تطيح بإرهابي خطير في ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء (10 شباط 2026)، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن اعتقال إرهابي خطير في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ، أن "خلية الصقور الاستخبارية، وبالاشتراك مع قيادة شرطة ديالى، نفذت واجباً أمنياً في منطقة الحديد، أسفر عن اعتقال الإرهابي المتورط في تنفيذ عمليات إرهابية خلال فترات سابقة في المحافظة".

وأضاف البيان أن "الإرهابي جرى تسليمه إلى الجهة الطالبة وفق الأصول القانونية"، مؤكداً أن "يد العدالة ستبقى حاضرة بقوة في ملاحقة كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في ديالى".