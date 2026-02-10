أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، احباط محاولة تهريب 44 الف حبه مخدرة عبر بالونات هوائية في الأنبار.

وذكرت الاستخبارات في بيان، ان "مفارز قسم الاستخبارات والامن أحبطت محاولة تهريب شحنة مخدرات خطيرة اعتمدت أسلوبًا غامضًا وغير مألوف عبر بالونات هوائية مزودة باجهزة جي بي اس في وادي حوران بالأنبار".

وتابعت، ان "البالونات الهوائية تحتوي على ما يقارب 44 الف حبة نوع (كبتاجون) مخدرة بهدف تجاوز نقاط التفتيش وإرباك الرصد الأمني".